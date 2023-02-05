المدير التنفيذي لـ«الوطنية للتدريب»: منتدى شباب العالم أصبح مؤسسة وليس مبادرة

أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنّ العالم كله يمر بتحديات دقيقة جدا على الأصعدة كافة، مشيرةً إلى أن منتدى شباب العالم أصبح مؤسسة وليس مبادرة أو ملتقى للشباب.

وأوضحت راغب، خلال تصريحات أذاعها برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، «المنتدى أصبح مؤسسة مسؤولة، ومن باب المسؤولية المجتمعية والاقتصادية والإنسانية قررت إدارة المنتدى هذا العام أن تكون الفعاليات تتكامل مع مشروعات أطلقتها مصر مثل ابدأ وحياة كريمة، حتى نقوم بتوسيعها ونبدأ نشرها في مصر.

نسعى إلى استفادة أكبر عدد من المواطنين من هذه المبادرات

وأضافت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب: «نسعى إلى استفادة أكبر عدد من المواطنين من هذه المبادرات على الأصعدة والمستويات كافة ونشرها كنموذج لدول العالم كله، سنعمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة مؤسسة افهم للرعاية الصحية حيث سنسعى إلى تمكين اللاجئين في المجتمع، وهناك مبادرة للمشروعات الغذائية والزراعية».

مختلف المبادرات تتم مع شركاء دوليين

وأشارت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب إلى أنّ مختلف المبادرات تتم مع شركاء دوليين، مشددةً على أنّ هذه فرصة مناسبة كي يستطيع منتدى شباب العالم توحيد جهود المؤسسات الدولية التي تتكرر وتعاد في بعض المناطق، من أجل مساعدة المجتمع.