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بتوجيه رئاسي.. «الوطنية للتدريب» تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

كتب:

أحمد عصر
07:57 م | الأربعاء 24 مايو 2023
لاعب المصارعة أحمد بغدودة

لاعب المصارعة أحمد بغدودة

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، دعوتها للاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة تدريب، وتوفير الرعاية التامة له من خلالها.

وقالت الأكاديمة الوطنية للتدريب في منشورها على «فيس بوك»: «بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة».

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بقلم أحمد عصر