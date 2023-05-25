مصرع مزارع صعقا بالكهرباء في البحيرة.. «موتور الري أنهى حياته»

لقى مزارع مصرعه نتيجة تعرضه لصعق كهربائي داخل أرض زراعية بقرية نجيب محفوظ خط 12 التابعة لمركز لحوش عيسوى بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

المزارع لقى مصرعه نتيجة ملامسته موتور الري

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بمصرع مزارع إثر تعرضه لصعق كهربائي، نتيجة ملامسته لموتور ري بقرية نجيب محفوظ التابعة لدائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المزارع المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة مزارع يُدعى «محمد.ن» ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.