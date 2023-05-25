والد أحمد بغدودة: كنت متأكدا من تدخل الرئيس.. وأتمنى أن يصبح ابني فخر مصر

قدم فؤاد بغدودة، والد المصارع المصري أحمد فؤاد بغدودة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب توجيهاته برعاية نجله وحصوله على منحة تدريب وتأهيل ورعاية من الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف بغدودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» قائلًا: «أنا كأب عايز ابني يبقى كويس وفرحان فرحة كبير، وبشكر سيادة الرئيس على المجهود الكبير وأنا كنت متأكد إن الرئيس هيتدخل ومش هيسيب ابنه ومش هيسبنا والحمد لله فضل ونعمة من ربنا والحمد لله الريس تدخل في الوقت المناسب».

بشكر تاني الرئيس على المجهود الكبير

وتابع: «بشكر تاني سيادة الرئيس على المجهود الكبير ده وبعمل نداء لابني عن طريقك هي دي بلدنا اللي اتربينا فيها وعشنا فيها وهنموت فيها»، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل مع نجله مطلقًا ولكنه سمع أنه سافر لفرنسا.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يصبح نجله فخرا لمصر بأكملها، مضيفًا «كل مصر سمعت الكلام واللي يعرف حاجة عن أحمد ويتواصل معاه يتواصل بينا بس».