مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق المحاولات في البحيرة

لقى شخصان مصرعهما، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «موتوسيكل» بطريق المحاولات بمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع شخصين في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «موتوسيكل» بطريق المحاولات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

تحديد هوية ضحايا الحادث

وأسفر الحادث عن وفاة كل من، «محمد ر.ا»، 26 عاما، مقيم بمركز بدر، و«محمد ا.ش»، 32 عاما، مقيم بكوم حمادة، وتم إيداع الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.