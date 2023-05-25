مصرع وإصابة 3 أطفال في انهيار شرفة عقار بالبحيرة

لقى طفل مصرعه، قبل قليل، فيما أصيب طفلان بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر انهيار شرفة طابق ثانٍ بمنزل بقرية العشيبة تروجي التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابان لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد باستقبال المستشفى جثة طفل و2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة إثر انهيار شرفة طابق ثانٍ بمنزل بقرية العشيبة تروجي التابعة لدائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

انهيار شرفة منزل في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان انهيار شرفة المنزل تبين وفاة «سلامة.م.س»، 10 أعوام، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تحديد أسماء المصابين

فيما أصيب كل من «عبده.م.ع»، 10 أعوام، بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، و«السيد.خ.م»، 10 أعوام، بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، ومقيمان مركز أبو المطامير، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.