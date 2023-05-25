مصرع طالبة بكفر الشيخ متأثرة بإصابتها في حادث سير وقع أول أمس

لقيت طالبة في الصف الثالث الثانوي، مقيمة في مركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، مصرعها، وذلك على أثر إصابتها بحادث تصادم سيارة ملاكي، وموتوسيكل، وقع أول أمس الثلاثاء، على طريق «كفر الشيخ- الرياض»، على مقربة من بورصة أسماك الرياض.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وقت وقوع الحادث، بينما لحقت بهما المتوفاة الثالثة اليوم، الطالبة روان محمد، متأثرة باصابتها نتيجة اشتباه نزيف في البطن، لترتفع حصيلة الحادث إلى ثلاثة أشخاص.

تفاصيل الحادث الأليم

وكان شخصان قد لقيا مصرعهما نتيجة وقوع حادث سير لتصادم سيارة ملاكي، وموتوسيكل، على طريق «كفر الشيخ - الرياض»، وذلك على مقربة من بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، كما جرى نقل مصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، في مدينة كفر الشيخ، والمتوفين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث أسفر الحادث عن وفاة الطالبة روان متأثرة بإصابتها بالحادث.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق التحقيقات في ملابسات الحادث، والذي وقع بطريق «كفر الشيخ-الرياض».