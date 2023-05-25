سعد لمجرد يحتفل بتحقيق أغنية «إيش أخبارك» 20 مليون مشاهدة

احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقق أغنية «إيش أخبارك» 20 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ونشر لمجرد البوستر الدعائي للأغنية معلقا: «20 مليون مشاهدة، وتسير شرب العصير فكاس، سكر كبير للي خدمو كاملين فهذ العمل، شكرا الفانز الغاليين ديما حاضرين بحبكم كتير».

أغنية إيش أخبارك

حققت أغنية إيش أخبارك لسعد لمجرد نجاحا كبيرا في عدد من الدول العربية والأجنبية، وهي من كلمات وألحان جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج علي العويني، كما شارك في كليب الأغنية نجوم الفن، أبرزهم صفاء حبيركو ورشيد رفيق وحسان الكنوني ووصال بيريز.