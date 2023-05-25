احذر تركيب «شكمان» سيارة يحدث صوتا مزعجا.. غرامة تصل لـ1500 جنيه

حدد قانون المرور عدد من المخالفات التي تعرض صاحبها لعقوبة تتراوح بين الغرامة والحبس في بعض الأحيان، وذلك حفاظا على سلامة الركاب وقائدي السيارات والمارة على الطرق.

ومن بين المخالفات التي نص عليها قانون المرور، والمتعلقة بعادة منتشرة في الشوارع، وخاصة بين الشباب، وهي قيادة سيارة أو دراجة نارية تصدر أصواتا مزعجة، وهو ما يقوم به بعض الشباب من خلال تركيب «شكمان» يحدث صوتا عاليا.

قانون المرور

وفي هذا الشأن نص قانون المرور في المادة رقم «72 مكررًا / 2»، على غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، وذلك لكل قائد مركبة تسبب في التالي:

- تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخالفات بناء، أو أية أشياء أخرى.

- كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتًا مزعجة.

مخالفات مرورية

- كل من قاد سيارة ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرًا أو إيذاءً لمستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بصورة آمنة.