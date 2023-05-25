9 خطوات لسداد مخالفات المرور «أونلاين».. قانوني يوضح التفاصيل

قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله، المحامي بالنقض إن ملاك السيارات الذين يسعون لسداد مخالفات المرور «أونلاين» لابد من اتباع الخطوات القانونية المعلنة من قبل وزارة الداخلية حتى يتمكنوا من إتمام الخطوات بنجاح.

وأضاف عبد الله في حديثه لـ«الوطن»، أن موقع النيابة العامة على الإنترنت، أتاح خدمة سداد المخالفات أونلاين وذلك تسهيلا على المواطنين ولابد أن الشخص الذي يرغب في الاستفادة من تلك الخدمة أن يكون يجيد التعامل مع التقنيات الحديثة خوفًا من ارتكاب أخطاء قد تكون مخالفة للقانون فيحاسب عليها.

خطوات سداد مخالفات المرور أونلاين

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة هـــــنا سيظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة.

- الضغط على «خدمات المرور» ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية.

- سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة «ميزة».

- الضغط على زر الدفع واستمرار.

- ملء بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.

- الضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

- ستظهر لك رسالة لتأكّيد الدفع الالكتروني تنص على الآتي: «سوف يتمّ تحويلك إلى صفحة الدفع الإلكتروني هل أنت موافق»، في حالة اختياره، اضغط على «موافق»، اختر وسيلة الدفع المناسبة لكم من الوسيلتين الموضحتين، واضغط على «استمرار».

- ملء تفاصيل البطاقة الائتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها ستظهر لك خانات بها قيمة المبلغ والبطاقة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة البيانات

- تقديم بطاقة الرقم القومي.

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات والجهة المراد استخراج الشهادة لها.

- عقود الملكية أو مستندات الوكيل.

- رخصة المركبة.

- شهادة إبراء الذمة في حالة نقل القيد أو الملكية.