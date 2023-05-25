بعد توقفها لمدة أسبوع.. تعرف موعد استئناف عرض مسرحية «طيب وأمير»

توقف عرض مسرحية «طيب وأمير» لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم الخميس، بسبب وفاة والدة زوجة بطل العرض الفنان هشام إسماعيل، منذ أيام، وذلك حداداً على روحها.

موعد استئناف عرض مسرحية «طيب وأمير»

وقال هشام إسماعيل لـ«الوطن»، إنه سيتم استئناف عرض مسرحية «طيب وأمير»، من يوم الخميس المقبل الموافق 1 يونيو، على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، ووجه الشكر لجمهوره بسبب إقباله الكبير على العرض المسرحي.

أحداث مسرحية «طيب وأمير»

حققت مسرحية طيب وأمير ردود فعل إيجابية، حيث تناولت تراث نجيب الريحاني، وبديع خيري، ويجسد الفنان هشام إسماعيل شخصية «سعيد الطيب»، والذي يظهر في شخصية موظف مجتهد ليس لديه طموحات غير الحفاظ على وظيفته وحياته وبيته لكنه يتعرض للكثير من المواقف.

واحتفالاً بنجاح العرض يحل أبطال مسرحية «طيب وأمير» ضيوفاً على برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس في تمام التاسعة مساءً على شاشة cbc ، للحديث عن كواليس المسرحية النجاح الكبير الذي حققته.

أبطال مسرحية طيب وأمير

يشارك في بطولة العرض المسرحي «طيب وأمير» الذي كتبه أحمد الملواني، مجموعة من فنانين فرقة المسرح الكوميدي، من بينهم عمرو رمزي، تامر فرج، سيد الروبي، أحمد السلكاوي، هشام إسماعيل، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم.