أبطال مسرحية طيب وأمير ضيوف «معكم منى الشاذلي» الخميس المقبل

يحل أبطال مسرحية «طيب وأمير» ضيوفا على برنامج «معكم منى الشاذلي» في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل على قناة cbc.

ويعرب الفنان هشام إسماعيل أحد أبطال العرض الكوميدي «طيب وأمير» عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه العرض، ويكشف تفاصيل حالة البهجة التي يعيشها أبطال العرض بسبب إعجاب الجمهور بالعرض والتجاوب الكبير معه.

كواليس «طيب وأمير»

ووسط حالة من الضحك يتفاعل جمهور البرنامج مع أبطال العرض المسرحي وهم يحكون كواليس «طيب وأمير».

ويتحدث محمد جبر مخرج العرض المأخوذ عن تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، عن حالة التعاون بين فريق العمل، وكيف كانت سببا رئيسيا في خروج العمل بشكل نموذجي؟

أيضًا يتحدث الفنان عمرو رمزي عن انتظاره لتجربة «طيب وأمير» منذ فترة لأنها مثال للمسرح الحقيقي المعتمد على كوميديا حقيقية بعيدة عن الابتذال والاستخفاف بالجمهور.

كما يتحدث الفنان تامر فرج عن حالة الكيميا بين فريق العمل، وسعادته للعمل رفقة صديق عمره عمرو رمزي، ويشير إلى صعوبة تقديم كوميديا تعجب الجمهور بشكل يومي.