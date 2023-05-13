مجدي عبدالحليم عن مسرحية «طيب وأمير»: هدفها إسعاد الجمهور

قال الفنان مجدي عبدالحليم، إن مسرحية طيب وأمير، من الأعمال المميزة خلال الفترة الحالية، خصوصًا وأنها تضم عددًا من النجوم المميزين في عالم التمثيل بصفة عامة والكوميديا بصفة خاصة، ومن ثم المشاركة في هذه المسرحية، أمرًا يدعو للفخر والاعتزاز، كذلك الوقوف على خشبة مسرح ميامي بعد تجديده، وسط تفاعل الجمهور بمثابة دعوة للسعادة.

صناع وأبطال مسرحية طيب وأمير

مسرحية طيب وأمير، مأخوذة عن رواية فرنسية اسمها الزائرون، وتراث نجيب الريحاني وبديع خيري، بطولة هشام إسماعيل، تامر فرج، عمرو رمزي، شريف حسني، أحمد السلكاوي، نهى لطفي، للكاتب أحمد الملواني، إخراج محمد جبر.

كواليس ممتعة

وأشار مجدي عبدالحليم، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يجسّد شخصية «بعرور» وهو بمثابة ابتسامة لطيفة في «طيب وأمير»، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع كل دور كوميدي بطريقة مختلفة حسب معطيات كل شخصية، كما قدّم قبل ذلك في مسرحية «وجهة نظر»، مع تأكيده أن الخبرات التي يكتسبها الممثل على مدار مشوار عمره تفرق كثيرًا بشأن طريقة تقديم الشخصية وحياكة تفاصيلها الخاصة بها.

وأشار إلى أن كواليس «طيب وأمير» ممتعة للغاية، خصوصًا وأن مدير المسرح الكوميدي ياسر الطوبجي، فنانًا واعيًا يؤمن برسالة المسرح، ولديه طموحات وأحلام يريد تحقيقها وإعادة المتفرج من جديد إلى مسرح الدولة، الذي وقف على خشبته أساتذة وقامات فنية كبيرة.

واستطرد قائلًا: من حُسن حظ صناع المسرحية، وجود مخرج شاطر ومحترف مثل محمد جبر، الذي لا يبخل بأي شيء من أجل إنجاح هذا العمل، وإظهار كل ممثل في أفضل صورة، وبما إن الكوميديا مسألة صعبة وتحتاج لـ«هرشة مخ» بحثًا عن الإبداع، بمجرد أن يضحك الجمهور وتتعالى أصواتهم تشعر بالنجاح والفخر.