ياسر الطوبجي: مسرحية «طيب وأمير» اعتمدت على كوميديا تناسب الجيل الجديد

قال الفنان ياسر الطوبجي، مدير المسرح الكوميدي، إنه حرص على أن يكون هناك اختلافًا في طريقة الكوميديا من خلال فيلم «سلامة في خير» الذي عُرض عام 1937 عن مسرحية «طيب وأمير» التي تُعرض حاليا على مسرح ميامي، خصوصًا أنها مأخوذة عن الفيلم ورواية فرنسية اسمها «الزائرون»، في ظل اختلاف الأجيال وطريقة استقبالهم للكوميديا.

أبطال مسرحية «طيب وأمير»

ومسرحية «طيب وأمير»، تُعرض حاليًا على خشبة مسرح «ميامي»، للكاتب أحمد الملواني، ومن إخراج محمد جبر، وبطولة هشام إسماعيل، وتامر فرج، وعمرو رمزي، وأحمد السلكاوي، وشريف حسني، ونهى لطفي، وشيماء عبدالقادر، وعيد عبدالحليم، ورشا فؤاد، والعمل مأخوذ عن فيلم «سلامة في خير»، للكاتب بديع خيري ونجيب الريحاني.

ذكاء المؤلف والمخرج

وتابع ياسر الطوبجي لـ«الوطن»، بأن الأمر يتوقف على الكتابة أولًا وأخيرًا، وذلك من خلال المؤلف أحمد الملواني، وذكاء المخرج محمد جبر، وحرصهما على ابتكار طرق ضحك مناسبة، لأنهما أيضًا قريبان من الجيل الحالي.

وقال، «طيب وأمير» من المسرحيات التي بها طريقة ملابس مختلفة، واختيار دولة غير موجودة على الخريطة بالمرة، وتم الوصول إلى تركيبة ضحك جيدة مناسبة للجيل الحالي، خاصة أن غالبيته لا يعرفون شيئا عن الأعمال الفنية القديمة، لدرجة وجود شباب يخبرونني باستمتاعهم بالمسرحية ويسألونني «هل هي من فيلم أجنبي؟»، وأخبرهم أنها ملكنا نحن من 90 سنة تقريبًا.

عرض مسرحي عصري

واستطرد قائلًا: كان التفكير في كتابة المسرحية بشكل عصري يناسب الأجيال الجديدة، لجذب جميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم حتى الأطفال، وتم كتابة أكثر من نسخة من حتى وصلنا للشكل النهائي، مضيفا «عملنا فكرة فيها مجموعة من النجوم، ولم نعتمد على النجم الأوحد إطلاقًا، حتى لا نكون تحت رحمته في أي ظرف، وأنا في البداية من حيث الإدارة اخترت الأقرب لجيلي يكونوا داعمين لي».