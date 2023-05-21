أبطال مسرحية «طيب وأمير» ضيوف برنامج «معكم» لمنى الشاذلي الخميس المقبل

يستعد أبطال مسرحية طيب وأمير للظهور، ضيوفًا على إحدى حلقات برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة قناة cbc.

وسيظهر في حلقة برنامج معكم منى الشاذلي عددًا من الأبطال منهم هشام إسماعيل وتامر فرج وعمرو رمزي وسيتمّ إذاعة الحلقة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساء.

أبطال مسرحية طيب وأمير ضيوف مني الشاذلي

وبالفعل طرحت الصفحة الرسمية للإعلامية منى الشاذلي البرومو الرسمي الخاص بالحلقة عبر إنستجرام والذي ظهر فيه أبطال العمل وهم يكشفون عن الكواليس الخاصة بهم من خلال أجواء يملأها المرح والبهجة.

يُذكر أنَّ مسرحية طيب وأمير يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم تامر فرج وهشام إسماعيل وعمرو رمزي وياسر الطوبجي وأحمد السلكاوي وشريف حسني ونهى لطفي وعيد عبدالحليم ورشا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهي للكاتب أحمد الملواني، واخراج محمد جبر وهي مأخوذة عن فيلم سلامة في خير للكاتب بديع خيري ونجيب الريحاني.