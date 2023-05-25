السيطرة على حريق في سيارة بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن في محافظة سوهاج، من السيطرة على حريق شب في سيارة على كوبري أخميم، دائرة قسم ثان سوهاج، دون حدوث أية إصابات أو وفيات.

نشوب حريق في سيارة أعلى كوبري أخميم

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم ثانِ سوهاج، يفيد نشوب حريق في سيارة أعلى كوبري أخميم دائرة القسم.

حدوث ماس كهربائي في الوصلات الداخلية

وبالفحص، تبين نشوب الحريق بسيارة ماركة بيجو قيادة المدعو «خ ا ي ا» 58 سنة، سائق، ويقيم بناحية دائرة مركز البلينا، في أثناء سيرها بمنتصف الكوبري، وبسؤال قائد السيارة، أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي في الوصلات الداخلية، أدى إلى اشتعال النيران في مقدمة السيارة.

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارة إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.