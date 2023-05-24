تأهيل قرية «أم دومة» في سوهاج لشهادة «ترشيد للمجتمعات الخضراء»

عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا، لبحث آليات دعم قرية «أم دومة» بمركز طما بمحافظة سوهاج، عقب اختيارها من قبل وزارة التخطيط، ضمن القرى المرشحة لمبادرة «القرية الخضراء»، التي جرى إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «cop 27»، وتهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، ويسري كفافي وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وعبد الرحيم عثمان مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بسوهاج، وممثلي التضامن الاجتماعي، ووحدة «حياة كريمة» بديوان عام المحافظة .

تأهيل قرية أم دومة

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع، ضرورة تكاتف كافة جهود الجهات المعنية بالمحافظة؛ لبحث الآليات اللازمة؛ لتوفير المعايير المطلوبة لتأهيل قرية أم دومة؛ للحصول على شهادة «ترشيد للمجتمعات الخضراء»، عقب ترشيحها لمبادرة «القرى الخضراء» من قبل وزارة التخطيط، ضمن 19 قرية على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى للمبادرة، لافتًا إلى أنّ الترشيح جاء وفق مجموعة من المعايير أهمها، تنفيذ مشروعات خضراء ضمن مشروعات «حياة كريمة»، منها «محطات الصرف الصحي الثلاثية، تأهيل وتبطين الترع، أنظمة الري الحديث، شبكات الألياف الضوئية، استخدام الطاقة الشمسية في الإنارة».

زيارات ميدانية لأم دومة

وأشار «القاضي» إلى أنّ وزارة التخطيط، ستنفذ زيارات ميدانية للتحقق من توافر المعايير اللازمة لتأهيل القرى المرشحة للحصول على شهادة «ترشيد»، من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، لافتًا إلى أنّ القرية التي ستستوفي معايير حصولها على الشهادة، ستكون نموذجًا لغيرها من قرى المحافظة، والقرى المجاورة التابعة لمحافظات أخرى.