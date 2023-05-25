«التعليم العالي» تبدأ استعداداتها لتنسيق الجامعات 2023

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، أن الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2023 مستمرة دون انقطاع، لافتا إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات تستعد لأعمال التنسيق، حيث قاربت على الانتهاء من كافة التجهيزات اللوجستية الخاصة ببدء الأعمال.

موعد إعلان تنسيق الجامعات 2023

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد فتح باب التنسيق أمام الطلاب حاملي شهادة الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات سيتم تحديده من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حملات لمواجهة الكيانات الوهمية

وأكدت المصادر، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها ومداهمتها للكيانات الوهمية والمؤسسات التي تقوم بتقديم خدمة تعليمية دون سند قانوني أو الحصول على التراخيص اللازمة، وتقوم بمنح شهادات وهمية، مؤكداً أن هناك تنسيقا تاما مع الجهات المعنية لمواجهة نشاط الكيانات الوهمية وفقاً لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ايمن عاشور.