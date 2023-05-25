تفاصيل انطلاق برنامج «لياقتي مهارتي» لدعم النشء في الإسكندرية

انطلقت تدريبات برنامج الرياضة من أجل التنميه تحت شعار «لياقتي مهارتي» بمركز شباب الأنفوشي بالإسكندرية تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية» بالتعاون مع منظمة اليونسيف ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثلة في الإدارة العامة للرياضة، إذ يهدف البرنامج إلى تنمية المهارات الحياتية للمشاركين.

برنامج لياقتي مهارتي

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية لـ«الوطن» إن برنامج الرياضة يشارك فيه 25 فتاة للمرحلة السنية من عمر 10 وحتى 15 سنة، وينفذ المشروع بدعم من منظمه اليونسيف في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية أن هذا البرنامج يأتي في إطار سعى وزارة الشباب إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري، في إطار توعوي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري، ونعمل على تكثيف الدور التوعية بأهمية المشاركة وممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية خاصة الأجيال الجديدة من الأطفال لبناء جيل جديد قادر على العطاء.