ختام امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة بمادة الدراسات الاجتماعية

يختتم طلاب الصف الثالث الإعدادي، اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ولمدة ساعتين، يبدأ في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في الحادية عشرة ظهرا.

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انعقاد غرفة العمليات في المديرية منذ صباح اليوم، للتأكد من انضباط سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، توفير الراحة والهدوء لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 أثناء الامتحان، وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعدم تنفيذ القرارات التي تصل إلى الحبس والغرامة.

اسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية جاءت وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من المركز القومي للتقويم التربوي، وأنّ الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، ومن داخل الكتاب المدرسي، وتندرج من السهولة إلى الصعوبة.

ووجّهت مديرية التعليم بالجيزة، تعليمات لمديري العموم بعدم دخول أي من طلاب الشهادة الإعدادية بعد الساعة التاسعة والربع صباحا، حرصًا على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.