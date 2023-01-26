وظائف شاغرة في جامعة الملك سلمان.. تعرف على التخصصات المطلوبة

أعلنت جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية وفروعها في «الطور وشرم الشيخ ورأس سدر»، عن وجود العديد من فرص العمل والوظائف الشاغرة للأكاديميين بعدد من التخصصات العلمية والأدبية بمختلف الكليات، بدوام كامل أو دوام جزئي في مجموعة من التخصصات داخل قطاعات الجامعة المختلفة (الطب والهندسة والعلوم الإنسانية) للفصل الدراسي الثاني 2022/2023، موضحة الشروط والتفاصيل .

وظائف جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية 2023

وكشفت الجامعة عن الكليات المتاح بها وظائف شاغرة وهي:

- اللغات.

- العلوم.

-الآداب والفنون.

- الطب.

- طب الأسنان.

- الصيدلة.

- التمريض.

-العلوم الأساسية والجيولوجيا.

- الهندسة.

وأوضحت الجامعة شروط وظائف جامعة الملك سلمان 2023 كالآتي:

- أن تكون الدكتوراه من جامعة معتمدة.

- أن يكون لدي المتقدم خبرة في عملية التدريس.

- بالنسبة للأستاذ المساعد، يجب أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين بعد الدكتوراه.

- أستاذ مشارك خبرة لا تقل عن 6 سنوات بعد الدكتوراه.

- أستاذ كامل خبرة لا تقل عن 10 سنوات بعد الدكتوراه.

- سجلات تعليمية وبحثية ممتازة.

- أن يكون لدى المتقدم عدد من المهارات الإدارية وفنون اتصال قوية ومهارات التعامل مع الآخرين فعالة.

الأوراق المطلوبة:

- السيرة الذاتية.

- بيان التدريس.

وأشارت الجامعة إلى أن جميع المعلومات الخاصة بالوظائف الشاغرة حال الإطلاع علي باقي معلومات الوظائف يكون من خلال الدخول على رابط موقع الجامعة عبر الإنترنت.