مصرع طالب غرقا في ترعة مشروع ناصر بالبحيرة

لقي طالب مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بترعة مشروع ناصر بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طالب في البحيرة

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة طالب إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمشروع ناصر بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الطالب المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجري الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانُتشلت الجثة وتبين أنها لطالب يدعى محمد عبد الفتاح سلامة، 14 سنة، مقيم قرية الحويحي التابعة لغرب النوبارية.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.