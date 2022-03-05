حلا شيحا تتبنى مبادرة للتبرع لعمال النظافة بـ200 جنيه: تكلفة أقل خروجة

تبنت الفنانة حلا شيحا مبادرة إحدي صديقاتها للتبرع بمبلغ 200 جنيه لعمال النظافة والبنزين لإدخال السعادة على قلوبهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأعادت حلا شيحة نشر مقترح صديقتها عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، والذي كان نصه: «200 جنيه غالبا بتبقي أقل حاجة بنصرفها لو خارجين مع صحابنا، وبتبقى خروجة مش متكلفة كمان، 200 جنيه لو إديتهم لعامل في الشارع أو بقشيش لبتاع الديليفري أو البنزينة أو عامل نظافة أو جنايني ممكن يفضل مش مصدق نفسه ويفضل فرحان بقية الشهر».

حلا شيحة ومبادرة الـ200 جنيه

وأضافت صديقة حلا شيحا في مبادرتها: «هو متوقع أقصى حاجة 10 أو 20 جنيه بس 200 جنيه ده رقم محترم بالنسباله، وحقيقي مش هتفرق معانا لو مخرجناش المرة دي وأكلنا في البيت».

وعلقت حلا شيحا علي مبادرة صديقتها قائلة: «صح جدا بدل ما نبص علي المبلغ اللي طالع، نبص علي المكسب أكيد عند ربنا كبير جدا».

حلا شيحة ومشروع خط الملابس

وكانت حلا شيحة صرحت مؤخرا لـ«الوطن» في أثناء معرض والدها الفنان أحمد شيحة أنها تفكر في إفتتاح خط جديد للأزياء ويكون خاص بالنساء المحجبات، ولكنها لم تبدأ به ولم تعلن عنه حتى الآن، كما صرحت في حديثها الأخير أيضا بأنها ستشجع معز مسعود على العودة إلى البرامج الدينية مرة أخرى وتقديم النصائح للشباب.

وكانت آخر أعمال حلا شيحا قبل اتخاذها قرارا بالابتعاد عن الحياة الفنية مشاركتها في بطولة فيلم «مش أنا» مع تامر حسني، وشاركهما البطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار، فايز المالكي وعصام السقا، من إخراج سارة وفيق.