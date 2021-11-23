حلا شيحا: أسعى لإطلاق خط أزياء باسمي قريبا

أعلنت الفنانة حلا شيحا، اعتزامها اطلاق خط أزياء باسمها خلال الفترة المقبلة، نظرا لحبها مجال الأزياء والموضة منذ نعومة أظافرها، بحسب قولها.

وقالت «شيحا» في مقابلة لها مع برنامج «et بالعربي»، على هامش احتفال والدها أحمد شيحا، بافتتاح معرض للوحاته الفنية، إن هذه الفكرة تراودها منذ وقت طويل، بحيث تطرح خط أزياء باسمها في الأسواق، لافتة إلى أن زوجها الداعية والمنتج معز مسعود، يشجعها على هذه الخطوة التي ستسعى لتحقيقها على أرض الواقع في أقرب وقت.

معز مسعود لـ«حلا»: «عندها مواهب كتير بس هي متواضعة»

وداعب معز مسعود زوجته حلا شيحة قائلاً: «عندها مواهب كتير بس هي متواضعة»، مضيفة أنها تدفن بداخلها الكثير من المواهب خلاف التمثيل، ولكنها فضلت إخفائهم خلال الفترة الماضية.

وحرصت حلا شيحة وشقيقاتها علي حضور افتتاح معرض والدهم الفنان حلا شيحة لدعمه في هذه الخطوة الجديدة من حياته، وذلك بعد تصالح حلا مع والدها بعد فترة من الشد والجذب بينهما عقب خطوة زواجها من معز مسعود.

مشاركة حلا شيحا في عزاء سهير البابلي

وفي سياق مختلف، تتواجد حلا شيحا وزوجها معز مسعود في عزاء الفنانة الراحلة سهير البابلي بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث كانا أول الحضور للعزاء بعد حضورهما لمراسم الجنازة، أمس، في نفس المكان، وذلك نظراً لصلة الصداقة التي كانت تجمع حلا بالفنانة الراحلة وابنتها «نيفين».

وأعربت حلا عن حزنها الشديد، إزاء رحيل سهير البابلي عن عمر ناهز 86 عاما، مؤكدة أننا فقدنا قمة من قمم التمثيل في مصر، حيث دعت لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها المولي عز وجل فسيح جناته.