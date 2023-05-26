نصائح من وزارة الصحة حال الإصابة بنزيف وجروح بسيطة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا عن الإصابات بجروح بسيطة كالنزيف، مشيرة إلى مجموعة من التعليمات والخطوات التي يجب اتباعها حال الإصابة بنزيف، في إطار خطة الوزارة لرفع التوعية لدي المواطنين والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة .

ماذا تفعل في حال الإصابة بالنزيف؟

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه عند الإصابة بجرح بسيط، يجب اتباع التعليمات التالية وتشمل غسل اليدين جيداً،​ غسل الجرح جيدا، وفيما يتعلق بحالات النزيف يجب الضغط على منطقة الجرح للسيطرة على النزيف، ثم القيام و​لف الجرح بضماد جروح مناسب.

الاستعانة بالطبيب فورا في هذه الحالة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، ​في حال الإصابة بجروح عميقة، يجب الاستعانة بالمشورة الطبية بشكل فوري، مؤكدة أن اختيار النوع المناسب من ضمادات الجروح يضمن سرعة العلاج، وحماية الجرح من المضاعفات المحتملة والإلتهابات.​

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أهمية الضمادات، حيث يتم وضعها على الجرح لتعزيز التئامه وحمايته من المزيد من الضرر، وهناك العديد من ​الاستخدامات المختلفة للضمادات وتتضمن وقف النزيف، الحماية من العدوي، امتصاص الإفرازات، تخفيف الألم ​.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستسفارات المختلفة، أو التواصل مع الطبيب بشكل مباشر في حال الإصابة بالنزيف وعدم تركه حتى لا نصاب بالمضاعفات الخطيرة على الجسم.