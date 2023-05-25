«التموين» تبدأ ضخ سلع شهر يونيو 2023 لمنافذ البقالين.. السبت المقبل

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ السلع التموينية عن شهر يونيو 2023 لمنافذ البقالين، يوم السبت المقبل، استعدادا لصرف السلع لحاملي البطاقات التموينية عن مقررات شهر يونيه المقبل.

ضخ سلع التموين لمنافذ البقالين

وتبدأ منافذ البقالين يوم 27 من كل شهر صرف الاستعاضة الأولى من السلع لمنافذ بقالي التموين، قبل صرف السلع التموينية بثلاثة أيام لأصحاب البطاقات التموينية، من أجل توافر السلع في المنافذ لحاملي البطاقات التموينية.

ضوابط صرف السلع التموينية الجديدة

وتستكمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق ضوابط السلع التموينية الجديدة التي أقرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بداية من شهر مايو الجاري، والتي شملت على حصة بطاقة التموين من السلع وفقا لعدد الأفراد كالتالي:

- صرف زجاجة زيت وزن 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلوجرام سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلوجرامات أكياس للبطاقة.

- صرف كيلوجرام أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- أو يتمّ صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر بديلًا عن الأرز.