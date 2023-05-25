السيسي لـ«المستثمرين»: نحن معكم.. وسنقدم لكم كل التسهيلات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المشروعات التي يتم افتتاحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب، ومتاحة للطرح في البورصة، وذلك خلال رسالة وجّهها إلى الصندوق السيادي والبورصة المصرية وجهاز الخدمة الوطنية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز في العين السخنة: «نرغب في منح فرصة لمواطنينا للحصول على فرصة للاستثمار في مجالات أخرى عائدها مضمون بنسب كبيرة جدا، وحتى يكون هناك فرصة لهم للاستفادة بأموالهم بشكل مختلف».

وتابع: «أقول للمستثمرين نحن معكم، يمكن مشاركتنا، ويمكنكم العمل كما تحبون، وإذا أردتم العمل وحدكم فلكم منا كل التسهيلات»، مضيفا: «ما يتم افتتاحه من مشروعات استثمارية، يدرّ عوائد مستقرة للسوق المصري وللخارج بالعملة الحرة، ونعلم أنّ الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مقيّدة وندرس جعلها أكثر فاعلية، لأنها مقيدة للبيروقراطية، هل هي تابعة للمالية أو البترول؟ ويجب التعامل مع هذا الأمر».