الرئيس السيسي: حريصون على تذليل العقبات أمام المستثمرين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي سؤالا للجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، حول سلسلة القيمة المضافة لخام الكوارتز والمخطط العام للمشروع، قائلا: «إحنا فين منهم؟»، ليرد عليه: «إحنا لسة في المرحلة الأولى.. مرحلة السيليكون المعدني».

وأضاف الرئيس السيسي على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة: «الـ3 مراحل التانيين تفتكر الاستثمارات المطلوبة ليهم كام»، ليرد عليه: «إجمالي الاستثمارات 700 مليون دولار لحد المرحلة الثالثة».

وأوضح الرئيس السيسي: «أنا بسأل السؤال ده ليه، علشان كنت بتكلم مع دولة الرئيس ووزير البترول على الهيئة وإذا كان ليها معوقات بتقابلها، وده أمر أننا نبقى حريصين ميبقاش فيه معوقات قدام أي مؤسسة للاستثمار».