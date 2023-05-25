20 معلومة عن مشروع مجمع مصانع إنتاج «الكوارتز»

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بمدينة العين السخنة، الآن، ويعد المشروع الأول من نوعه في مصر والدول العربية والأفريقية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن مشروع مجمع مصانع إنتاج خام الكوارتز في نقاط:

** افتتاح مجمع مصانع الكوارتز في العين السخنة.

** تولى تنفيذ المشروع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

**يهدف المشروع إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع التعدين.

* * زيادة قيمة المادة الخام المصرية وخلق فرص عمل جديدة.

** تصل نقاوة الكوارتز إلى 99% في منجم بمنطقة مرسى علم.

** يستغل المجمع خامات ذات جودة عالية من جبال البحر الأحمر.

** يُصنف المشروع بأنه الأول من نوعه في مصر والدول العربية والأفريقية.

** يوفر 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

** استغرق تنفيذ المشروع قرابة عام ونصف العام.

** الأول عالمياً من حيث تكامل العملية الإنتاجية.

** دعم التصدير والاستبدال التجاري.

أهداف إنشاء مجمع مصانع الكوارتز في العين السخنة

** توفير 600 فرصة عمل مباشرة من العاملين المدنيين بالكامل.

** يسهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز.

** زيادة الدخل القومي للدولة.

** استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر.

** توفير العملة الصعبة للدولة.

** المساهمة في خطة التنمية الصناعية الشاملة للدولة.

** تلبية احتياجات السوق المحلية اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق.