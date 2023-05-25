الرئيس السيسي: مجمع مصانع إنتاج الكوارتز فرصة استثمارية يجب استغلالها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز يمثل فرصة استثمارية يجب استغلالها، متابعا: «كتير يقولنا ما تدوا فرصة للقطاع الخاص، أتصور أن ده محتاج ترويج ولقاء مع اللي بيشتغلوا في المجالات التعدينية بصفة عامة، علشان نقولهم أن فيه فرص كويسة جدا».

وأضاف الرئيس السيسي على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة: «الفرص دي هتوفر لمصر سواء كان عوائد مباشرة أو تصديرها ويبقى لينا دخل من التصدير والعوائد غير المباشرة بتشغيل الناس، ونعمل قيمة مضافة بدل ما نطلع أي منتج من ده مادة خام».

وتابع: «وبقول إذا كان المطلوب 700 مليون دولار، وده رقم مش بسيط، لكن لو إحنا دايما بصينا على أننا نقلق على الرقم المطلوب لعمل المصانع دي أو المشاريع دي، وفيه فارق إننا نعمل صناعات تحويلية وتجيب خامات من مرة وتعملها في مصر وبعدين تستفيد منها وتصدرها، لكن لو عندي المادة الخام في مصر معناه إن جزء كبير من الموضوع عندي وأنا بخرجه مادة خام ومستفدتش منه من المراحل».