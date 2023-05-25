«المصرية للتعدين» تفوز بالمركز الأول عالميا في الحوكمة والتحول الرقمي

قال المهندس حازم حسن، المدير التنفيذي لشركة «إيزري» بشمال أفريقيا، إنه من دواعي سروري اختياري لتطبيق النظم الجغرافية والمعلومات الدولية في المؤتمر الدولي لنظم الجغرافيا والمعلومات الذي جرى عقده في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن هذا الإنجاز العالمي لمشاريع نظم المعلومات الجغرافية المتميزة يوضح فهما عميقا للصناعات واستخدام وتكييف المنهجيات الحديثة للتحول الرقمي والحوكمة.

وأضاف «حسن»، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، أن الشركة المصرية للتعدين استخدمت أحدث التقنيات ونظم المعلومات الجغرافية لإنشاء الخطة الاستثمارية والارتقاء بقدرات وإمكانيات الخبراء والعاملين.

ولفت إلى أن الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، تميزت عن أكثر من 75 ألف مشارك وحصلت على المركز الأول في قطاع حوكمة واستغلال المحاجر.

ومنح المدير التنفيذي لشركة «إيزري» بشمال أفريقيا، درع التميز في نظم المعلومات الجغرافية للواء أركان حرب اللواء عبدالسلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، لحصول الشركة على المركز الأول على مستوى العالم في الحوكمة والتحول الرقمي للمحاجر والملاحات.