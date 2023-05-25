كيف تعرف حجر الكوارتز الأصلي وما هي استخداماته؟.. «الثروة المعدنية» تجيب

بعد افتتاح الرئيس السيسي اليوم لمصنع إنتاج الكوارتز في العين السخنة، ازداد البحث عن معدن الكوارتز وكيفية تمييزه ومعرفة خصائصه واستخداماته.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية الإجابة على سؤال كيف تعرف حجر الكوارتز الأصلي وما هي أنواعه واستخداماته؟، وفق موقع هيئة الثروة المعدنية.

أنواع معدن الكوارتز

ووفقا للهيئة، يعد معدن الكوارتز من أكثر المعادن شيوعًا في القشرة الأرضية، ويتكون بشكل أساسي من السيليكا، وله شكل بلوري سداسي محدد، ويوجد هذا المعدن في جميع أنواع الصخور سواء النارية، والرسوبية، والمتحولة، ويتوفر الكوارتز في شكلين أساسيين، الأول الكوارتز كبير البلورات، حيث يتكون من بلورات مرئية، وهو الأكثر شيوعًا، ومن الأمثلة عليه البلورات الصخرية كالحبيبات في الحجر الرملي، أو الحبيبات الموجودة في الصخور، ومعروف كأحجار الزينة والاحجار الكريمة، وهناك طرق للتعرف على حجر الكوارتز الأصلي وأنواعه واستخداماته.

والنوع الثاني هو الكوارتز ذو البلورات المجهرية، ويتكون من تجمعات كبيرة ومضغوطة من البلورات المجهرية لمعدن الكوارتز، ومن الأمثلة عليه العقيق، والصوان، ويعتبر معدن الكوارتز من أكثر المعادن شيوعاً حيث يشكل 98% من كل بيئة جيولوجية على وجه الأرض ويعتبر المعدن الأساسي المشكل لجميع أنواع الصخور في القشرة الأرضية، وهو كمعدن الكريبتوكريستالين وهو نوع من البلورات الصغيرة جدا بحيث لا يمكن رؤيتها حتى بواسطة المجهر، وتتضمن الأحجار شبه الكريمة المستخدمة لأغراض لزينة.

استخدامات معدن الكوارتز

- يعتبر مصدر أساسي لصناعة الزجاج في أيامنا هذه، ويدخل في تركيب النوافذ والأبواب والنظارات.

- يتميز معدن الكوارتز بخصائص كهربائية فريدة، لذلك يستخدم في المنتجات الإلكترونية.

- يستخدم رمل الكوارتز في صنع الطوب الحراري بسبب العالية للحرارة كما يستخدم في صهر المعادن.

- ويتميز رمل الكوارتز بمقاومة عالية للكسر، لذلك يستخدم في عمليات التكسير الهيدروليكي المستخدمة في صناعة البترول والغاز.

- يستخدم رمل الكوارتز في صناعة المطاط والطلاء والمعجون.

- يدخل في صناعات السكك الحديدية والتعدين.

- تستخدم رمال الكوارتز في ملاعب الجولف وملاعب الكرة الطائرة وملاعب البيسبول.

- مادة أساسية في صناعة الأدوات والمعدات الترددية الدقيقة لحفظ الوقت، كما يمكنها نقل إشارات الراديو والتلفزيون بترددات دقيقة ومستقرة.

- صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة.

- صناعة المواد الحرارية

- صناعة أدوات المختبرات الزجاجية.