رئيس «بريتون» الإيطالية: سنبدأ فصلا جديدا من الريادة المصرية لصناعة حجر الكوارتز

قال رئيس مجلس إدارة شركة «بريتون» الإيطالية، لوكا كونتشيلي، إنّ شركة بريتون طورت التكنولوجيا وصنعت الآلات المثبتة هنا، معربا عن شكره للثقة الممنوحة لشركته لبناء هذا المصنع الهائل عالي التقنية، وهو أول مصنع بريتون ستون في العالم لإنتاج ألواح الكوارتز المركبة، مع عملية متكاملة من النجم إلى البلاطة النهائية.

وأضاف كونتشيلي، على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز في العين السخنة، أنّ مصر كانت أول حضارة قادرة على إنتاج العجائب بالحجر، واستمرارا للتاريخ غير العادي المستمر منذ آلاف السنين، اليوم نبدأ فصلا جديدا من الريادة المصرية في صناعة الحجر، من خلال افتتاح هذا المصنع، الذي يسمح بتحويل هذا المورد الطبيعي المكون من الكوارتز المصري إلى أجمل تكتل ألواح حجرية متوفرة في السوق العالمية اليوم.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة «بريتون» الإيطالية: «على مدار تاريخها، تعاونت بريتون باستمرار مع الشركات المصرية لتطوير تكنولوجيا معالجة الأحجار، وتزويدها دائما بالآلات المتطورة».