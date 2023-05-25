« من غير ميعاد».. مشروع تخرج للتوعية بمرض سرطان الثدي

أطلق طلاب الفرقة الرابعة من قسم الإذاعة والتليفزيون شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة بني سويف فيلماً درامياً قصيراً للتوعية بـ«سرطان الثدي»، ضمن مشروع التخرج الخاص بهم برعاية عميد الكلية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السيد، والمنسق الأكاديمي للشعبة، الدكتور مهيرة عماد، والدكتور إنجي أبو العز الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون، والدكتور فاطمة الزهراء محمد المدرس المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون.

مشروع التخرج مستوحى من قصة حقيقية لمحاربة سرطان

وأضاف المشرف على مشروع التخرج لـ«الوطن»، أن الفيلم جاء تحت عنوان «من غير ميعاد»، وهو مستوحى من قصة حقيقية لمحاربة سرطان «هند البغدادي»، إذ استطاع الطلاب التواصل معها من خلال التعاون مع أحد مستشفيات السرطان، ومعرفة قصتها كاملة بداية من إصابتها بالمرض وحتي شفائها منه.

أهمية فيلم من غير ميعاد للتوعية بمرض سرطان الثدي

وأكد المشرف، أن أهمية الفيلم تأتي إيماناً منهم بأهمية التوعية بمرض سرطان الثدي والدور الكبير الذي يمثله الدعم النفسي أثناء رحلة العلاج للشفاء منه، وكيف يمكن للأثر النفسي أن يؤثر على المصاب بشكل إيجابي أو سلبي، وتوعية الأفراد والمرضي بأهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأورام سواء كانت حميدة أو خبيثة، من خلال مناقشة ذلك مع أحد استشاري علاج الأورام.

سبب تسمية فيلم من غير ميعاد بهذا الاسم

وأشار إلى أن الفيلم لم ينفصل جوهره عن اسمه وشعاره، إذ جاء بعنوان «من غير ميعاد»، حيث تم اختياره لأنه يعبر عن لعبة القدر التي تمر بها الحالة على مدار أحداث الفيلم، إذ كل الأحداث التي تعرضت لها كانت غير مرتبة ودون أي ميعاد مسبق بعدما كانت لديها العديد من الخطط بشأن مستقبلها «القدر كان ليه رأي تاني».

فريق المشروع

ويتكون فريق الإعداد من الطلاب «طارق متولي ومحمد أبو بكر وإبرام هاني ومروان مصطفي، وفردوس تاج الدين ورحمة مصطفي ومها أحمد».