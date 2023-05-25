محافظ أسيوط يترأس مؤتمر التوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مؤتمر التوعية بأهمية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وشرح معايير وآليات المشاركة فيها، والذي ينظمه اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة وذلك عقب مد فترة التقديم بالمبادرة في دورتها الثانية حتى 30 يونيو 2023 تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم كلمة الوزير المحافظ للترحيب بالحضور ثم كلمة المهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة وعضو اللجنة التنفيذية، والذي تحدث عن أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية والخريطة الزمنية لها وشرح المكون الاخضر بالمبادرة .

شروط تقديم المشروعات في المبادرة

استعرضت الدكتورة هاجر محمد كمال عضو اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة آليات وشروط تقديم المشروعات في المبادرة وفئاتها ومعايير تقييم المشروعات وكيفية تقديم المشروعات، والتي تتطلب الآتي:

- أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وجرى تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر).

- أن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022 .

- إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم.

- ويشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة، أن تجرى عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقًا لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتي يجرى فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين والمهتمين بالمبادرة والجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات بالمشاركة والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح، وفي المجالات المحددة والتقديم والتسجيل بالموقع الإلكتروني لها (http://www.sgg.eg) معلنًا تلقي استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية عبر الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي.