أول سائقة لودر في أسيوط عن تجربتها: «الموضوع سهل وحياة كريمة ساعدتني»

قالت نورة جمال أول سيدة تقود لودر في محافظة أسيوط، إنّها حصلت على هذه الفرصة من خلال مبادرة حياة كريمة، حيث عملت على تطوير نفسها من أجل تحسين دخلها.

وأضافت «جمال» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «الموضوع سهل جدا، في خضة سهلة جدا في الأول، لكن بعد كده بيبقى سهل حياة كريمة ساعدتني».

«نولاة»: بعض الناس رفضوا عملي في البداية

وتابعت أول سيدة تقود لودر في محافظة أسيوط: «عندما قدمت في مركز التدريب رفض بعض الناس هذه الفكرة، وأنهيت الأوراق وحصلت على التدريب اللازم حتى أستطيع قيادة اللودر، شاركت في هذه الدورة بواقع 13 شابا وكنت أنا الشخص الرابع عشر، تدربنا على نفس الحفار واللودر».

مواقف مضحكة ومقالب

وأكدت أول سائقة لودر في أسيوط: «فرضت على الجميع على قبولي بينهم كسائق لودر، تعرضت لمواقف مضحكة ومقالب كثيرة، لكنني تجاوزت كل ذلك، السيدات يمكنهن فعل أي شيء على أكمل وجه، بشرط الحصول على الفرصة، زوجي إنسان محترم جدا يقدر تعبي ومجهودي وسمح لي بقيادة اللودر، ويشجعني دائما على تطوير قدراتي».