ضبط عصابة السرقة بالإكراه في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية، من سائقَين مقيمان بنطاق محافظتي القليوبية والشرقية، بتضررهما من أحد الأشخاص تعرف أحدهما عليه من خلال إحدى الصفحات عبر فيس بوك، بغرض شراء سيارة، عرضها المشكو في حقه للبيع عبر الصفحة المشار إليها، واتفقا فيما بينهما على التقابل بدائرة المركز، فاتجه المُبلغان مستقلان سيارة ربع نقل قيادة وملك أحدهما، وبحوزتهما 310 آلاف جنيه، ولدى وصولهما فوجئا بـ5 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي، بإنزالهما من سيارتهما واستقل أحد المتهمين السيارة واستولى عليها وبداخلها المبلغ المالي ولاذوا بالهرب بالسيارتين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الشرقية، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها، والسيارة المُستخدمة في الواقعة، وطبنجة مُحدث صوت، وعدد من طلقات الصوت، وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.