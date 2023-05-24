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«الداخلية» تضبط 7.5 كيلو حشيش في العريش

كتب:

محمد بركات
11:53 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

ضبط قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن شمال سيناء، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، حال وجوده بدائرة قسم ثان العريش، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلوجرام، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

 

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