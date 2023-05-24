«الداخلية» تكشف حقيقة التعدي على سيدة وسرقتها في القاهرة: اتهامات متبادلة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على «فيس بوك»، متضمناً استغاثة إحدى السيدات لتضررها من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدي عليها بالسب وسرقتها بمنطقة الحدائق بالقاهرة.

بالفحص تبين حضور السيدة لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، وتضررت من بعض الأشخاص لخلافات جيرة بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود خلافات بين المبلغة وجيرانها بذات العقار (3 أشخاص وسيدة)، بسبب قيامها بتربية «كلب» داخل الشقة محل سكنها، ما يثير الذعر بين أبنائهم، وبسؤال السيدة المشار إليها اتهمت الطرف الثاني بالتعدي عليها بالسب، وبسؤال الطرف الثاني أنكروا ما نسب إليهم، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.