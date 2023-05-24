«الداخلية» تكشف تفاصيل تغيب فتاة عن المنزل: خرجت بإرادتها مع أحد الأصدقاء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول عبر فيس بوك، متضمنا تغيب إحدى الفتيات بالقاهرة، تحمل جنسية إحدى الدول، عقب خروجها من مسكنها.

تحديد الفتاة

وبالفحص أمكن تحديد الفتاة المعنية بالخبر، وتبيّن أنّها مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبالانتقال لمحل إقامتها تم التقابل مع والدتها تحمل ذات الجنسية، ومقيمة بذات العنوان، وبسؤالها أيدت ما سبق، وأضافت بعدم تحرير محضر في هذا الشأن.

وعقب ذلك أمكن العثور على المتغيبة حال تواجدها بمنطقة المعادي بالقاهرة، وبمناقشتها عن سبب تغيبها قررت بأنّها خرجت من مسكنها بإرادتها والتوجه صحبة أحد أصدقائها بمنطقة المعادى حتى تاريخ العثور عليها، ولم تتهم أحدا بشيء، واتخذت الإجراءات القانونية.