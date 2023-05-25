ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابي في القاهرة، لقيامهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بتعرفه على أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، لتغيير مبلغ مالى إلى الدولار، وعقب حضوره للمكان المتفق عليه بمنطقة المعراج بدائرة القسم، فوجئ بقيام عدد 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى مُنتحلين صفة رجال الشرطة، والاستيلاء منه على مبلغ مالي وقدره 300 ألف جنيه ، ولاذوا بالفرار.

القبض على المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة عدد 7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمون في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرتى أمن الجيزة والإسكندرية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم عدد 3 سيارات مملوكة لثلاثة من المتهمين، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، طبنجة صوت وعدد من الطلقات محدث صوت، عدد 3 تماثيل مُقلدة، تُستخدم في أعمال النصب، عدد 7 هواتف محمول، بفحصهم تبين قيامهم بعرض التماثيل المُقلدة المضبوطة بحوزتهم على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب على ضحاياهم .

الاعتراف بالنصب على المواطنين

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، والفرار هربا مستقلين السيارات المشار إليها، وأشاروا إلى استخدام التماثيل المقلدة في ارتكاب جرائم النصب، عقب إيهام ضحاياهم بأنها تماثيل أثرية حقيقية، موضحين أن المبلغ المالي المضبوط جزء من متحصلات الواقعة، وإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.