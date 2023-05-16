ضبط سكرتيرة بمدرسة خاصة بتهمة النصب على أهالي سوهاج في 550 ألف جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، من ضبط سكرتيرة بمدرسة خاصة تحصلت على 550,000 جنيه، مقابل التشغيل في المستلزمات الطبية، إلا أنها لم تف بوعدها أو ترد تلك المبالغ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من قسم أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ من إدارة الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن «محمد خ ك م» 37 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي، بالإضافة إلى اثنين آخرين يقيمون في دائرة محافظة سوهاج، يفيدون بتعرضهم للنصب من قبل «هويدا ر ح ح» 46 عامًا، سكرتيرة بمدرسة خاصة، وتقيم دائرة قسم أول سوهاج.

تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية

وقدمت المتهمة نفسها كوسيطة لتوظيفهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية، وحصلت على مبالغ مالية بلغت 550,000 جنيه، إلا أنها لم تف بوعدها أو ترد المبالغ المالية.

ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة

وأصدرت جهات التحقيق المختصة، إذنًا بالتحقيق في البلاغ، وتم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة خلال المواجهة، وتعهدت برد المبالغ المالية المسروقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية. وتقيم دائرة قسم أول سوهاج للنصب الذي تعرض له الضحايا واستغلالهم من قبل المتهمة.