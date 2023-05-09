حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في البحيرة

قررت محكمة الدلنجات الجزئية بمحافظة البحيرة، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، سنة مع الشغل، بتهمة النصب على أحد الأشخاص، بأن أوهموه بامتلاكهم قطعة أرض زراعية يريدون بيعها وحصلوا منهم على ربع مليون جنيه، وفروا هاربين.

حبس تشكيل عصابي في البحيرة

وكان اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من العميد علاء هندي، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بورود بلاغ من مواطن يدعى جمال محمد علي بقيام 3 أشخاص باستدراجه بعد أن أوهموه أنهم يمتلكون قطعة أرض زراعية بمركز شرطة الدلنجات يريدون بيعها، وقاموا بمصاحبته لمعاينة تلك الأرض، وعقب المعاينة حصلوا منه على مبلغ ربع مليون جنيه، وفروا هاربين.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة

وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة وبالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، برئاسة المقدم محمود يونس، لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص هم «عبدالغفار م م» و«مصطفى ع ى» و«هاني ح م»، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام الدماطي، مدير نيابة الدلنجات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر رقم 8827 جنح 2023 الدلنجات، وقررت نيابة الدلنجات إحالة المتهمين للمحاكمة.