توزيع 120 كبشا من أغنام البرقي على المربين لتحسين السلالة في مطروح

نظم مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية «برايد»، احتفالية توزيع الكباش البرقي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، للتحسين والحفاظ على سلالة الأغنام البرقي المحسنة بمحافظة مطروح، بحضور العميد حاتم السبع سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية والمهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية ومدير وحدة الإنتاج الحيواني والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح ومربي الثروة الحيوانية بمطروح.

تحسين سلالة الأغنام من مطروح

وقال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والمدير التنفيذي لمشروع برايد، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد»، إنّ أحد أهداف المشروع تهدف إلى الحفاظ وتحسين سلالة أغنام البرقي التي تشتهر بها المحافظة، وذلك بغرض تنمية الثروة الحيوانية بمناطق عمل المشروع من مدينة الضبعة حتى السلوم.

تجهيز 120 كبشا من نوع البرقي

وأضاف مدير مركز التنمية المستدامة لبحوث الصحراء في محافظة مطروح، أنّ المشروع قام على تنشئة ورعاية وتجهيز عدد 120 كبش برقي من خلال اختيار السلالات النقية وتقديم التحصينات والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية بمطروح.

وأوضح مدير المشروع، أنّ المركز والمشروع لا يدخران جهدًا في تقديم جميع التيسيرات والدعم للمربين، مع تذليل جميع العقبات، والعمل على تقديم خدمات متكاملة للمربين سواء بيطرية وعلاجية، وذلك بجميع قرى ونجوع منطقة عمل المشروع للتيسير عليهم والحفاظ على الثروة الحيوانية.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الاهتمام بمزارعي ومربي الثروة الحيوانية بالصحراء الغربية بهدف تنميتها، وتقديم جميع أوجه الدعم من خلال مشروعات وزارة الزراعة.