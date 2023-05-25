رفع الاستعدادات لتأمين المصطافين على شواطئ الغردقة إلى الدرجة القصوى

استعدت أجهزة مدينة الغردقة لاستقبال آلاف الزائرين لقضاء إجازة الصيف على الشواطىء، وخاصة بعد انتهاء امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية وبدء إجازة الصيف، حيث تتواجد الخدمات لتأمين المصطافين.

توافد الآلاف على شواطئ الغردقة

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين المصطافين على الشواطىء تزامناً مع بدء إجازة الصيف وتوافد الآلاف من المواطنين على الشواطىء العامة، والتنبيه على رؤساء المدن بمتابعة حالة الشواطئ ورفع حالة الطوارىء وتشكيل غرفة عمليات الإبلاغ الفوري على أي مشاكل طارئة على مدار 24 ساعة.

وأشار أشرف فؤاد، مدير شواطيء العائلات العامة بالغردقة، أنه جرى تأمين الشواطئ وتوفير سيارة إسعاف وعدد كبير من المنقذين بالتنسيق مع جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى الانتهاء من نظافة الشواطئ ورفع المخلفات والمواد الصلبة وتجميل الشواطئ.

انتعاش حركة السياحة في الصيف

وأضاف عصام علي الخبير السياحي، أن هناك انتعاشا في حركة السياحة الداخلية في الغردقة تزامنا مع إجازة الصيف وتوافد الآلاف من المصطافين من نزلاء الفنادق السياحية، وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى الغردقة من مختلف الجنسيات الأجنبية.