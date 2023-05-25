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ضبط ‏88 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:00 م | الخميس 25 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 88233 مخالفة مرورية، من بينها المخالفات التالية:

- (20250) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (733) مخالفة السير بدون تراخيص.

- (25) مخالفة موقف عشوائي.

- (20) مخالفة شروط التراخيص.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع