ضبط 5.6 كيلو حشيش وهيروين في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، حال استقلال سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم كمية من مخدري الحشيش، والهيروين، و6 هواتف محمولة.

كما جرى ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك زوجة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، و2 هاتف محمول، وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلوجرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وجرى ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلوجرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية.