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«الداخلية»: تنفيذ 81 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

كتب:

محمد سيف
12:27 م | الخميس 25 مايو 2023
أسلحة نارية

أسلحة نارية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة على جميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 304 قضية مخدرات، 181 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 80958 حكما قضائيا متنوعا، بينهم 25236 حكم جناية، و4334 حكم حبس جزئي، و40603 حكم حبس مستأنف.

ضبط الخارجين على القانون

وأوضحت أجهزة وزارة الداخلية أنها تكثف حملاتها الأمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

 

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.