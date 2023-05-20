المشدد سنة لخفير و3 سنوات لآخرين بتهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، بالسجن المشدد عام لخفير حضوريا، و3 سنوات غيابيا لشخصين آخرين، بتهمة حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص في دائرة مركز طوخ بالقليوبية.

صدر الحكم في الدائرة السابعة جنايات بنها، برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا.

إحالة المتهمين إلى جنايات بنها

وكانت نيابة شمال بنها الكلية قد أحالت كلا من «سمير خ ع»، خفير محبوس، و«محمد ع ع»، هارب، و«سلیمان ع ع»، بتهمة حيازة بغير ترخيص سلاحين ناريين «مسدس» وذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه، وقضت المحكمة اليوم بحبس المتهم الأول الخفير لمدة عام مع الشغل حضوريا، والمشدد 3 سنوات للمتهمين الهاربين.

تفاصيل ضبط متهم وهروب آخرين

وكشفت أوراق القضية أن تحريات مباحث مركز طوخ كشفت تفاصيل الواقعة، حيث توصلت إلى قيام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة بحوزتهم، وجرى ضبط المتهم الأول وبحوزته سلاح ناري طبنجة تحوي خزينة بداخلها 4 طلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري المضبوط بقصد الدفاع عن النفس.

كما ضبط مع المتهم 4 طلقات كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة، مما تستخدم على الأسلحة النارية، ومقذوف ناري له قلب من الرصاص وغلاف من النحاس خاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة النارية عيار 9 مم.