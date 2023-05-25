«الداخلية»: ضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

وفي مديرية أمن الشرقية، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وفي مديرية أمن الإسكندرية، جرى ضبط 10 أشخاص لـ5 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 7,580 كيلوجرام، ومبلغ مالي، و8 هواتف محمولة، و102 قرص مؤثر، وميزان حساس.

أما في مديرية أمن الإسماعيلية، فجرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلوجرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وفي مديرية أمن القاهرة، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وفي مديرية أمن السويس، جرى ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وفي مديرية أمن الغربية، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وفي مديرية أمن بورسعيد، جرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلوجرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

أما في مديرية أمن المنيا، فجرى ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدري الهيروين والآيس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وفي مديرية أمن أسيوط، جرى ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض، وفي مديرية أمن قنا، جرى ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وجرى ضبط 3 أشخاص بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، بتهمة ترويج المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، و3000 قرص مؤثر، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.